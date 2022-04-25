اختتام مسابقات «رمضان بكم أحلى» و«صبحي وعبد الغفار» يشاركان في مباراة

اختتمت فعاليات الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية والجامعات بمحافظات الجمهورية، والتي أقيمت مساء أمس، تحت شعار «رمضان بيكم أحلى»، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إبراهيم ناجى الشهابي نائب محافظ الجيزة، والتي نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية «كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، الفوت فولي، الطاولة»، بفرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر.

وزير الشباب يشيد بأداء لاعبي الدورات الرمضانية

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمستوي المتميز للمشاركين بالدورات الرمضانية، مما يعود بالنفع علي الشباب المشارك رياضيًا وثقافيًا، ويُعد حافزًا على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات.

ومن جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للدكتور أشرف صبحي، لدعمه المُتواصل للأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا.

وزيرا الشباب والتعليم العالي في التصفيات النهائية لدورة الجامعات

كما شهد صبحي وعبد الغفار منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدور النهائي لـ دوري الجامعات في كرة القدم، لتحديد المراكز الأربعة الأولى الفائزين بالدورة، والتي أسفرت عن فوز جامعة بني سويف بالمركز الأول بعد فوزها في المباراة النهائية على جامعة بنها بنتيجة 2 -1، كما شاهدا نهائي بطولة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والتي فاز بها فريق الأقصر بعد تغلبه على فريق سوهاج في المباراة النهائية.

وشارك الدكتور أشرف صبحي والدكتور خالد عبد الغفار في مباراة استعراضية في كرة القدم وأخرى في لعبة «الفوت فولي»، مع عدد من الناشئين والناشئات.

وقام الوزيران بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وقدما لهم التهنئة على تميزهم الرياضي وأدائهم المُتميز، كما تم تسليم الميداليات للفرق الفائزة.

وعلى هامش البطولة، تفقد الوزيران بعض منشآت النادي ومنها حمامات السباحة وملاعب الأسكواش وتنس الطاولة والمناطق الترفيهية للأطفال.