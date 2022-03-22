وزير الشباب: مصر شاركت في 142 بطولة رياضية دولية حتى الآن

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كلاوس شومان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بالاتحاد الرياضي المصري، للكشف عن تفاصيل البطولة الكاملة.

بطولة العالم للخماسي الحديث

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث خطوة جيدة على قوة مصر في استضافة كبرى البطولات العالمية، مضيفا أن حراك مصر الرياضي الفترة الأخيرة ساهم في الارتقاء بمكانتها، موضحا أنها المشاركة 142 لمصر في البطولات العالمية.

وأضاف أن مصر حققت خلال الفترة الماضية أكثر من 200 حدث جرى تنظيمهم، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعمه اللامتناهي للرياضة المصرية.

أحمد دلال: استضافة الجامعة للبطولة حدث هام

بينما قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن استضافة الجامعة للبطولة هو حدث هام وله دور كبير في التأكيد على إمكانيات الدولة المصرية لاستضافة البطولات الكبيرة، موضحا أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لبطولة العالم للخماسي الحديث.

وتابع: العالم أصبح يمارس حاليا رياضة واحدة وتعاون دون أي مشكلات، والجامعة نجحت في الاستعداد لكافة الألعاب بالبطولة، والفريق المصري سينافس في البطولة بقوة، متمنيا الفوز والتقدم لهم .

ومن جانبه، هنأ كلاوس شومان رئيس الاتحاد الرياضي الدولي للخماسي الحديث، مصر لاستضافة البطولة الفترة الحالية، منوها بأن مصر استضافت الفترة الماضية العديد من البطولات الهامة، موجها الشكر للقيادة والإدارة المصرية على الاستضافة، وتقديم كافة الإمكانيات لإقامة البطولات، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثرت سلبيا على الأحداث الرياضية الهامة، وإقامة المنافسات، منوها بأن اللجنة الأولمبية تتعاطف مع الشعب الأوكراني، وأنه يجب علينا التضامن والتعايش في سلام بمختلف دول العالم.

تجهيزات البطولة جيدة

وأضاف: «شكرا على الاستضافة في بلد الأمن والأمان مصر، وأشكر الجميع على حسن الاستضافة والكرم وإقامة البطولة في جامعة حدث فريد، ويجب علينا أن ندعم الجامعة وقيادتها كافة على الاستعداد للبطولة، ومصر قادرة على استضافة الأحداث الكبيرة».

وأشار إلى أن التجهيزات بشأن البطولة جيدة: «ليس غريب عن مصر التنظيم الجيد، وهذا حدث خاص و وجود عنصر نسائي أمر جيد، هناك اهتمام تام بصحة الرياضيين والسياسيين، ونحن نقدم كافة أنواع الدعم والاهتمام لكافة اللاعبيين والشباب».

طفرة في المنشآت الرياضية

وقال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بالاتحاد الرياضي، إن مصر أحدثت طفرة كبيرة في المنشآت الرياضية الفترة الأخيرة، موضحا أن مصر نجحت في استضافة العديد من البطولات الرياضية دون أي مشكلات، منوها بأن وزارة الشباب سخرت كافة إمكانياتها لبطولة الخماسي الحديث للمرور بها بسلام .

تجهيز الملاعب للبطولة

وقال الدكتور شريف العريان، رئيس اتحاد لعبة الخماسي الحديث بالجامعة الأمریكیة، إن البطولة لها دور كبير في توضيح مكانة مصر لاستضافة كبرى البطولات العالمية، مصر تقدمت لاستضافة البطولة عام 2019، مشيرا إلى أن الفترة الماضية جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الملاعب للبطولة، منوها بأن اختيار الجامعة الأمريكية لاستضافة البطولة لحداثتها وجاهزية الملاعب الخاصة باستضافة البطولة، منوها بأن ملاعب الخماسي بالجامعة متقاربة جدا، وهناك 40 دولة مشاركة بالبطولة، وأكثر من 240 لاعبا ومدرب بالبطولة حتى الآن.