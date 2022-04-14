عادل مصطفى: «كانوا بيمشوني من الدورات الرمضانية ويقولولي مبتعرفش تلعب»

قال الكابتن عادل مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، إنه كان يلعب كرة قدم قبل الإفطار وبعده في الدورات الرمضانية في الشوارع، لأن الغالبية كانت تلعب في الشوارع وليس في الأندية، لافتًا إلى أنه يعيش طقوس يواظب عليها في الشهر الكريم مع والده ووالداته إذ يفطر معهما، وكان له سحورًا مختلفًا بنظام صحي خاص، ولكن بعد وفاة والدايه فإنه يفطر مع زوجته وأولاده في اليوم الأول، أما الثاني فيكون الإفطار مع إخوته.

طقوس في شهر رمضان الكريم

وأوضح «مصطفى»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أنه يومه يبدأ يومه في الساعة الحادية عشر صباحًا إذ يصوم ويقرأ قرآن، ويذكر الله ويجلس مع أهله ويصلي العشاء والتراويح ويلعب كرة القدم مع أصدقائه، وأصبحت هناك دورات رمضانية فوق السن، وأحيانًا يقيم الليل ويتهجد ويصلي مع أهل بيته وينام في السادسة صباحا.

رمضان زمان كان مختلف

وأوضح اللاعب عادل مصطفى، أن «رمضان زمان» كان مختلفًا، ولكن حاليا أصبح الأشخاص منغلقين على أنفسهم يصعب التواصل معهم أو لا يحبذون التواصل، مؤكدًا أن أول يوم رمضان يحضرون فيه الملوخية والبط والفراخ على الإفطار، متابعًا: «والداتي أول يوم رمضان كانت بتعمل محشي وفراخ وحمام وبامية، أحسن حاجة في أول يوم رمضان اللمة مش الأكل.

وتابع: أول دورة رمضانية لعبتها كنت 14 سنة في نادي الشمس، وكانت جميلة، قبل كده كانوا بيمشوني من الدورات ويقولولي يابني انت مبتعرفش تلعب، وفضلت أروح الدورات الرمضانية 3 سنين وملعبش، ودي قصة جديدة، في أندية كتيرة قالتلي روح ذاكر ومتجيش تاني ولكن بعدين لعبت مع المنتخب».