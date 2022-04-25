هل كانت ليلة القدر أمس؟ «الوطن» تستطلع شروق شمس يوم 24 رمضان «فيديو»

هل كانت ليلة القدر أمس؟ سؤال تكرر صبيحة كل يوم من أيام العشر الأواخر من رمضان، وقامت «الوطن» باستطلاع شروق الشمس اليوم 24 من شهر رمضان 1443، تزامنا مع قيام متابعين على موقع يوتيوب ببث فيديو مباشر للحظة شروق الشمس صبيحة كل يوم من أيام الليالي العشر من شهر الصيام لتحري علامات ليلة القدر، ومن المستحب الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان كلها وعدم الاكتفاء بالطاعات في ليلة مرجحة لأن تكون ليلة القدر.

هل كانت ليلة القدر يوم 24 رمضان

وبخصوص الإجابة على سؤال هل كانت ليلة القدر أمس تبين من الفيديو الذي بثته «الوطن»، صبيحة يوم 24 رمضان ظهور قرص الشمس بلون أبيض دون شعاع كالقمر وذلك في نهر النيل محافظة المنيا، وقال الزميل إسلام فهمي مراسل جريدة «الوطن»، في المنيا بأنه قد يكون عدم سطوع الشمس بسبب وجود ضباب.

هل كانت ليلة القدر 23 رمضان؟

واتصالا بموضوع هل كانت ليلة القدر أمس وبعد استطلاع قرص الشمس اليوم 24 رمضان فقد تبين من الفيديو الذي تم بثه أمس 23 رمضان ظهور قرص الشمس في البداية كأنه «طست» ليس له شعاع، وهو من أبرز علامات ليلة القدر، لكن بعد ذلك حجبت بعض الغيوم والسحب قرص الشمس ليظهر بعدها بأشعة ظاهرة، الأمر الذي يشير إلى عدم حسم ما إذا كانت ليلة 23 رمضان الماضية قد وافقت ليلة القدر أم لا.

وفيما يلي فيديو تحري ليلة القدر صبيحة اليوم 23 رمضان وهل كانت ليلتها هي ليلة القدر أم لا والذي تم تصويره في دمياط بمنطقة البرزخ بين نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط:

كما قام شخص آخر ببث مباشر لما بعد شروق الشمس اليوم في الفيديو التالي:

علامات ليلة القدر وفق السنة النبوية

وبالإضافة إلى تحري ليلة القدر في شهر رمضان من العام الهجري 1443 الذي يوافق العام 2022 ميلاديا فإن أبرز علامات ليلة القدر الصحيحة من السنة النبوية هي أن تكون:

- لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ.

- لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ.

- تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

وقد تم تداول صورة لقرص الشمس صبيحة اليوم 23 رمضان فيما ظن البعض أنها ليلة القدر.

و يستحب فيها الطاعات كالقيام والتهجد والدعاء، كما يتم تحريها في العشر الأواخر لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».