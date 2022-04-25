تعرف على الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الجديد.. العمالة غير المنتظمة

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على تنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة، ووفقا للائحة التنفيذية للقانون تسري أحكامه على فئات تندرج تحت بند العمالة غير المنتظمة، وجاءت على النحو التالي :

العمالة المؤقتة بالزراعة

العمالة المؤقتة في الزراعة والذين تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان عملهم الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط وتشمل القائمة عمال «عمال الحقول والحدائق والبساتين أو العاملين في مـشروعات المناحل وتربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى أراضي الاستـصلاح والاستزراع السمكي».

كما يستفيد كلا من ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وكذلك حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

عمالة الشوارع

كما تسري اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعمالة غير المنتظمة على صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين شريطة تدم ممارسة النشاط فى محل مثبت له سجل تجاري أو استخدام عمال للترويج للبضاعة ،

عمالة المنازل

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يستفاد خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، ويشترط فى ذلك أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وأن يكون العمل الذي يمارسه يدويا .

قراء القرآن الكريم وخدام الكنيسة

وهناك عدد من فئات العمالة غير المنتظمة تخضع للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات ومنهم: «قراء القرآن الكريم، المرتلين والقيمة» وغيرهم من خدام الكنيسة، وكذلك ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ويشترط إدارته للمنشأة و أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.