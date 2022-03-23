وزيرة التضامن: عدد العمالة غير المنتظمة في مصر من 8 لـ11 مليون

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي العمالة غير المنتظمة يتراوح من 8 إلى 11 مليون مواطن، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وافق على إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولة توفر العديد من المشروعات الكثيرة من أجل مساعدة المرأة، وهناك بعض البرامج التي تدعهما بشكل أساسي.

المرأة لها دور كبير ومهم لما يحدث وما يتم في الدولة

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الفترة الحالية تشهد مكتسبات للمرأة تحدث لأول مرة، وهذا يجعل المرأة أكثر ثقة وإقبالًا، فضلًا عن أن البرامج القومية التي يتم تنفيذها يعرف تأثيرها والجميع يعمل من أجل تقديم الأفضل للمواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته أن المرأة لها دور كبير ومهم لما يحدث وما يتم في الدولة.

الوزارة قامت بتطوير مراكز النساء ضحايا العنف والناجيات منه

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عمل دراسة لكل حالة تقدم في برنامج «تكافل وكرامة» للحصول على الأموال، أو توفير فرص عمل، أو مساعدات لمدة عام، حتى يكون هناك فرصة للحصول على تكافل وكرامة، كما أن الوزارة طورت مراكز النساء ضحايا العنف والناجيات منه، حيث يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، هذا بالإَضافة إلى إنشاء أول مركز في مصر لاستقبال وتأهيل ضحايا جريمة الإتجار بالبشر.