القوى العاملة: هدفنا زيادة وثائق تأمين العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع «حياة كريمة»

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة بدأت منذ 3 سنوات في حصر العمالة غير المنتظمة وعمال الصيد، لافتا إلى أن وزير القوى العاملة وجَّه بإصدار وثيقة تأمين للعمالة التي جرى حصرها وبلغ عددها 100 ألف عامل، بقيمة 100 ألف جنيه تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي.

رفع قيمة الوثيقة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه

وأوضح «سعد الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC» أنه بدءا من يناير 2022 جرى رفع قيمة الوثيقة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لتواكب متطلبات العصر، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على توزيع 250 ألف وثيقة تأمين على العمالة على مستوى المحافظات، ومن المقرر رفع العدد إلى 500 ألف وثيقة تأمينية.

القوى العاملة: نبحث إضافة عمال الزراعة لوثائق التأمين

وأشار «سعد الدين» إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إضافة عمال الوزارة لنظام الوثائق التأمينية كعمالة غير منتظمة، لافتا إلى أن الوزارة بصدد حصرهم بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتطبق عليهم المميزات التى يحصل عليها العمالة غير المنتظمة في باقي القطاعات.

وأكد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن الوزارة أجرت التأمين على ما يقرب من 10 آلاف عامل بإحدى شركات الإنشاءات بالتعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دعم العمالة في قرى مبادرة حياة كريمة من خلال الرصد والمتابعة ومن ثم توفير الوثائق التأمينية.