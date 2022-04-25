بدء توريد القمح بالغربية اليوم.. و22 صومعة لاستلام المحصول

تشهد صوامع الغلال بالغربية، وعددها 22 صومعة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، توافد سيارات القمح، من أجل توريد محصول هذا العام، طبقا للشروط التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.

بدء توريد القمح

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن موسم توريد القمح بدأ بشكل فعلي، حيث فتحت كل الصوامع أبوابها أمام المزارعين لاستلام المحصول، وذلك على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأكد أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بدأت منذ فترة في تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين، استعدادا لاستقبال موسم القمح في العام الحالي واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أن شون وصوامع تخزين محصول القمح استقبلت أمس أول محصول العام الجاري، مشيرا إلى أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زار صومعة طنطا، وتفقد مراحل استقبال القمح فور وصوله وقبيل تخزينه.

حوافز توريد القمح

وتابع «أبو هاشم»، أن المستهدف هذا العام من محصول القمح على مستوى المحافظة مقدر بنحو 246 ألف طن، وأن الدولة وضعت حوافز من أجل تشجيع المزارعين على توريد القمح، وتضمن زيادة في الأردب 65 جنيها عن السعر المحدد من قبل، منها 15 جنيها مقابل تكلفة النقل، إلى جانب حصول الفلاح على الأسمدة الزراعية والتقاوي من الجمعيات، مشددا على مصادرة أي كميات قمح يتم بيعها خارج المنافذ الحكومية.