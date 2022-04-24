«الزراعة» تنظم يوم حصاد موسعا للقمح في الفيوم

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضيوبحضور د أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نظمت الوزارة يوم حصاد موسع بأحد الحقول التابعة للحملة القومية للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز اطسا بالفيوموذلك بمشاركة د حمدى جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم والدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية وكذلك قطاع الزراعة الآلية بالوزارة ووكيل وزارة التموين بالفيوم وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم جاء ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة بتنظيم ندوات إرشادية ومتابعة حصاد القمح وتشجيع المزارعين على توريد المحصول بحد ادني 12 أردب للفدان مع تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن فورا بحد أقصى 48 ساعةويذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح في محافظة الفيوم بلغت نحو 208 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 10 %،