محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حضور قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد إيهاب سويد إدارة الأمن الوطني، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والبرلمانية بالمحافظة.

الأنبا بولا يشكر محافظ الغربية

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، الذي يدل على مشاعر الحب والفرح، التي تعدا تجسيداً حقيقيا للوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.