الشهاوي: الجندي المصري حطّم نظرية إسرائيل بشأن خط بارليف

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي زعمت أنّ تدمير خط بارليف يحتاج إلى قنبلة نووية، لكن مصر امتلكت الجندي المصري القوي الذي تنبع عقيدته من عبارة خالدة وهي «النصر أو الشهادة»، ما مكنه من اختراق الخط بخراطيم المياه.

فترة الاستنزاف

وأضاف الشهاوي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «فترة الاستنزاف كانت فرصة لكسر حاجز الخوف بين الجنديين المصري والإسرائيلي، وبدأت القوات المسلحة عمل الإغارة، أي أنّ كل لواء يرسل فردين يعبران القناة لأسر الأسرى والحصول على معدات العدو ومعرفة بعض المعلومات هناك، وزاد هذا العدد من الجنود تدريجيا حتى صارت الإغارة بقوة كتيبة، وكسرت حاجز الخوف بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي».

الحفاظ على كل ذرة تراب من أرض مصر

وتابع مستشار كلية القادة والأركان: «كان لهذه الحرب مسببات في العملية السياسية والدبلوماسية والتحكيم الدولي، ولم يقبل قادة مصر التفريط في طابا، لأنهم يرفضون التخلي عن ذرة واحدة من أرض مصر».

شهداء حرب أكتوبر

وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أنّ جيش مصر يبعث إلينا برسالة مهمة جدا، مفادها أنّ مصر نسيج واحد، والدليل على ذلك أنّ من أوائل شهداء حرب أكتوبر الشهيد عميد شفيق متري سدراك، وكان قائدا لألوية المشاة الميكانيكية في الحرب، ويوم الحرب اجتمع مع جنوده لتحفيزهم وشد أزرهم، واستشهد بآيات من القرآن الكريمة في سورة الصافات.