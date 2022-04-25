كلمة السيسي بذكرى تحرير سيناء: 25 أبريل سيظل يوما خالدا في ذاكرة أمتنا (فيديو)

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء قائلًا: «شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم أتحدث أليكم اليوم في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال».

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء: «المصريون ينظرون إلى سيناء على أنّها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية، وهي البقعة التي اختارها المولى لنزول أولى رسالته السماوية».

السيسي: مكانة سيناء الدينية والسماوية والتاريخية لا ينازعها بها أحد

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ مكانة سيناء الدينية والسماوية والتاريخية لا ينازعها بها أحد، موضحًا أنَّ موقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة، فهي ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.

وأشار الرئيس إلى إنّ المصريين يلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربوع سيناء، التي تهدف لتنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة، مضيفا أنّ الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، يأتي متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان، الذي مهد الطريق لعودة هذه الأرض المباركة من أرض مصر.

وتابع الرئيس السيسي: «يأتي عيد تحرير سيناء مواكبًا كذلك مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الإخوة المسيحيون، وأغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم».

وأكمل الرئيس: «يأتي عيد تحرير سيناء أيضا، متواكبا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وتابع الرئيس السيسي، أنّه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية، التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقينا أنّه من أراد السلام فعليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه».

وأكد الرئيس السيسي إنَّ يوم 25 من أبريل سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسّدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكّدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن وطنها تلوح عاليًا بالنصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

السيسي: تحية لكل من ساهم في استعادة هذه الأرض المقدسة

وتابع رئيس الجمهورية «تحية لكل من ساهم في استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها لأحضان الوطن الأم مصر، وتحية لأرواح الشهداء الخالدين في ذاكرة مصر، ممن جادوا بالروح والدم لبقاء الوطن حرًا أبيًا، وتحية لرجال الدبلوماسية المصرية ممن خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة».

وأضاف الرئيس السيسي: «تحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان ورؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن وتقرير الاستقرار لشعبه وكل الشعوب المحبة للسلام إلى أن استعدنا أرضنا كاملة لنبدأ بعدها مرحلة جديدة في تعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمنزلة خط الدفاع الأول عنها».

الرئيس: تحية لرجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن

ووجّه الرئيس السيسي، تحية لرجال القوات المسلحة، في ذكرى عيد تحرير سيناء، قائلا: «أتوجه بالتحية والتقدير لرجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن، الذين يستيقظون في كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن، متأهبين دائما للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها».

وأضاف الرئيس أنّه بقدر الاهتمام بالقدرة العسكرية، نمضي أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، وأهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح بتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرا على التصدي لمختلف الأزمات، لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.

وأتمّ الرئيس كلمته، قائلًا: «لا يسعني إلا أن أتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يديم عليما نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم، ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».