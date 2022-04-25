بقيمة 30 ألف دولار..فوز 3 فرق فى مسابقة AppGallery الألعاب الإلكترونية

في خطوة تهدف إلى تعزيز ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والارتقاء بها نحو مستوى أفضل، نظّم متجرAppGallery ، بالتعاون مع «غارينا فري فاير»، النسخة الثانية من بطولة AppGallery Gamers Cup، التي جمعت محبي ومحترفي ألعاب الفيديو للتنافس على الفوز بجوائز نقدية ضخمة تبلغ 30,000 دولار أمريكي.

يشار إلى أن بطولة «كلاش سكواد»، انطلقت في الفترة من 31 مارس وحتى 21 أبريل 2022.

15 ألف دولار للمركز الأول و 10 آلاف للمركز الثاني

واستلم NAKAZAKI المتصدر في البطولة جائزة نقدية بقيمة 15,000 دولار أمريكي، في حين حصل الوصيف 4REBELS على جائزة بقيمة 10,000 دولار أمريكي، فيما تم تقديم جائزة بقيمة 5,000 دولار أمريكي إلى الفائز بالمركز الثالثSYR.

وشهدت النسخة الثانية من بطولة AppGallery Gamers Cup اهتمامًا كبيرًا من المتسابقات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الإجمال، حازت البطولة اهتمام أكثر من 7,000 مشارك، 59% زيادة بنسبة من النسخة الأخيرة، من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وعُمان والمغرب وتونس والجزائر والأردن والبحرين وليبيا والعراق وقطر.

فرصة قيّمة واستثنائية للاعبين ومطوري الألعاب

وقال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: «في أعقاب الإطلاق الناجح للنسخة الأولى منها، أدركنا بأن بطولة AppGallery Gamers Cup توفر بالفعل فرصة قيّمة واستثنائية للاعبين ومطوري الألعاب على الأجهزة المحمولة على حد سواء، فهي تتيح إمكانية الاستمتاع بتجارب لا تُنسى في عالم الألعاب الإلكترونية من خلال استخدام منصات هواوي.. نحن سعداء جداً بما حققته البطولة من شهرة واسعة وإقبال كبير، وهو ما يؤكد التزامنا بتعزيز التعاون والتجارب المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».