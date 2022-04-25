التعليم العالي تكرّم الفائزين في دورات رمضان للأندية والجامعات والأحياء الشعبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الأحد، ختام الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية والجامعات بمحافظات الجمهورية، والتي أقيمت تحت شعار «رمضان بيكم أحلى»، بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة.

الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية

ونظمت الدورة، وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في لعبات «كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، الفوت فولي، الطاولة»، بفرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر.

وقدّم الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر للدكتور أشرف صبحي، لدعمه المُتواصل للأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمستوى المُتميز للمشاركين بالدورات الرمضانية، ما يعود بالنفع على الشباب المشارك رياضيًا وثقافيًا، ويُعد حافزًا على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد المصري الرياضي للجامعات.

دوري الجامعات

وشهد الوزيران منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدور النهائي للجامعات في كرة القدم، لتحديد المراكز الأربعة الأولى الفائزين بالدورة، والتي أسفرت عن فوز جامعة بني سويف بالمركز الأول بعد فوزها في المبارة النهائية على جامعة بنها بنتيجة 2-1، وحصدت جامعة جنوب الوادي المركز الثالث بعد فوزها على جامعة حورس في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، وحصلت جامعة الإسكندرية على جائزة اللعب النظيف، كما شاهدا نهائي بطولة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والتي فاز بها فريق الأقصر بعد تغلبه على فريق سوهاج في المباراة النهائية.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، حصل اللاعب عبدالله هاشم محمد - جامعة جنوب الوادي على جائزة هداف البطولة بعدد (8) أهداف، وحصل اللاعب علي أشرف عبدالحميد - جامعة حلوان، على جائزة أفضل لاعب، وحصل اللاعب عبدالرحمن محروس إسماعيل - جامعة بني سويف، على جائزة أفضل حارس مرمى.

وشارك الوزيران في مباراة استعراضية في كرة القدم وأخرى في لعبة «الفوت فولي» مع عدد من الناشئين والناشئات، كما كرّم الوزيران، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وقدما لهم التهنئة على تميزهم الرياضي وأدائهم المُتميز، كما تم تسليم الميداليات للفرق الفائزة.

وعلى هامش البطولة، تفقد الوزيران بعض منشآت النادي، ومنها حمامات السباحة وملاعب الاسكواش وتنس الطاولة والمناطق الترفيهية للأطفال.

حضر فعاليات الختام وتوزيع الجوائز، الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيدي للمجلس القومي للرياضة، وأحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، والكابتن أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت، ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية، الدكتور أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي، والدكتور محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات والشخصيات العامة، ومديري مديريات الشباب والرياضة للفرق المُشاركة.

يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، نظّم الدورة الرمضانية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 32 جامعة مصرية بإجمالي 12 ألف طالب وطالبة، يُمثلوا 456 كلية و45 معهدًا، فيما بدأت المُنافسات يوم 7 أبريل الحالي.