فتح الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين في أعياد شم النسيم بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك في احتفالات الإخوة المسيحيين بعيدهم.

آمنة: لم نتلق شكاوى من الحدائق حتى الآن

وأكد محافظ البحيرة أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى أو بلاغات من الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن حتى الآن، مؤكداً استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات للوقوف على أى مشكلة والتدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تطرأ أولاً بأول.

كما وجَّه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بفرع نهر النيل بمراكز رشيد والرحمانية والمحمودية وشبراخيت والترع والمجاري المائية.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وشدد آمنة على تكثيف الرقابة على المعروضات والمنتجات التي تباع للمواطنين ومطابقتها للمواصفات وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين مع سرعة التعامل مع أي شكوى في الحال والإبلاغ عنها ومتابعتها من خلال غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.

يُذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قدم أمس التهاني إلي المسيحيين بالبحيرة، كما زار عددًا من الكنائس أمس يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.