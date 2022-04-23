رفع درجة الاستعداد بالجيزة لاستقبال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، من أحياء ومراكز ومدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والمستشفيات العامة والمركزية ومرفق الإسعاف، لاستقبال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال فترة الأعياد

وكشفت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها اليوم، أن اللواء أحمد راشد كلف بالتأكيد على تواجد رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وجميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال فترة الأعياد.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس

وأكدت محافظة الجيزة في البيان، توجيه اللواء أحمد راشد لرؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، وعدم السماح بوجود الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة المتنزهات، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول.

تكثيف الحملات لمنع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي

كما شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات، لمنع مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال الأجازة، والتعامل مع المخالفات بكل حزم، والتصدي لكافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين.

وأشار محافظ الجيزة في البيان، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها.