يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة ضيف رامز جلال اليوم في برنامج «رامز موفي ستار»، الحلقة 24 الاثنين، 25 أبريل، لما يحتويه البرنامج من إثارة ومغامرات، إذ يحظى بنسبة متابعة من قبَل قطاع كبير من الجمهور، حيث يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة على قناة mbc مصر.

نجم كروي.. تعرّف على ضحية رامز جلال

وضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 24 الاثنين 25 أبريل، هو نجم منتخب المغرب والنادي الأهلي لكرة القدم بدر بانون في حلقة مثيرة يتعرض فيها للكثير من المغامرات والمفاجآت غير المتوقعة.

أكثر من مليار و410 ملايين مشاهدة لبرنامج رامز موفي ستار

وواصل برنامج رامز موفي ستار حصد الأرقام القياسية عبر نسب المشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصلت الأرقام الرسمية للمشاهدات خلال الـ20 يومًا الأولى لشهر رمضان في العالم العربي إلى 45 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، و85.8 مليون عبر فيسبوك، ومليار عبر سناب شات، و2.7 مليون من خلال تويتر، و7.5 مليون عبر إنستجرام، و83.2 مليون عبر تيك توك.

13 مليون مشاهدة لبرومو برنامج رامز جلال

بينما تجاوز عدد مشاهدات الإعلان الترويجي الخاص ببرنامج رامز موفي ستار، على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة نحو 13 مليون مشاهدة بعد طرحه قبل يومين من شهر رمضان المبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال التي تجاوزت مشاهداتها 160.2 مليون مشاهدة خلال نفس الفترة.

يُذكر أن برنامج رامز موفي ستار تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو يُعرض على عدد من القنوات التابعة لـMBC، بالإضافة لمنصة شاهد.