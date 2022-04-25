«التنسيقية» تهنئ النائبة آية مدني بعضوية اللجنة الأولمبية المصرية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، كونها أصغر الأعضاء سنا، والمرأة الوحيدة داخل تشكيل المجلس الجديد.

عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية

وفي بيان صادر منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «تمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح للنائبة آية مدني في المستويات كافة».