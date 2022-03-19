تنسيقية الشباب تكرم أمهات أصحاب الهمم في مهرجان الكشافة البحرية

أقامت الكشافة البحرية المصرية، أمس الجمعة، مهرجانًا كشفيًا لتكريم أمهات أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة تحت عنوان «1000 بسمة» بالصالة المغطاة بنادي الأولمبي بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

وحضر المهرجان الكشفي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم: معتز عبدالله ومينا سنبل وحنان جوهر ومحمد محرم، مؤمن ممدوح،وألقى كلمة وفد التنسيقية معتز عبدالله.

ويأتي تكريم أمهات ذوي الهمم في الإسكندرية استجابة للدعوات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة ‎تحت عنوان «قادرون باختلاف»، لتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات.

الكشافة البحرية المصرية

وقال مؤمن ممدوح، مساعد المفوض الأهلي لتنمية الموارد والشراكات بالكشافة البحرية المصرية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف الأساسي من المهرجان الذي تنظمه الكشافة البحرية المصرية، دمج أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة داخل الكشافة وتأهيلهم للعمل الكشفي.