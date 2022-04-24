ماكرون في أول تصريح بعد فوزه برئاسة فرنسا: سنعمل لجعل أوروبا أكثر قوة

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للفرنسيين بعد إعادة انتخابه لرئاسة فرنسا، قائلا «شكرا لثقة أغلبية الفرنسيين في قيادتي للجمهورية».

وقال ماكرون فى كلمته، بعد إعلان فوزه برئاسة فرنسا، وتنقلها قناة «سكاى نيوز»: «سنعمل لجعل أوروبا أكثر قوة».

وأضاف ماكرون، «علينا أن نعرف السبب الذي دفع عددا كبيرا من الفرنسيين لعدم التصويت»

ماكرون: سنواصل تقدمنا ونجعل فرنسا أفضل

وتابع ماكرون، «سنواصل تقدمنا ونجعل فرنسا أفضل في مجال البيئة».

وهزم إيمانويل ماكرون اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وحصل الرئيس ماكرون على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8% لزعيم التجمع الوطني.