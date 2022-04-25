«النودلز».. وجبة سريعة للأطفال أم قاتل متسلل في البيوت؟

شعرية حادة ومتشابكة، على هيئة كتلة متماسكة، توضع في الماء الساخن فتخر قواها وتتفكك ثم تتحول لما يشبه المكرونة، وبعد إضافة أكياس مكسبات الطعم والرائحة تصبح جاهزة للأكل من قبل الأطفال وأحيانا الكبار، وهو ما يطلقون عليه «نودلز»، تلك الكلمة التي كانت السر في مقتل طالبة لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في مدينة نصر، عقب تناولها «نودلز»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

الطالبة «نورهان.ر.ح»، ابنة الـ17 عاما، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، أصيبت بحالة إعياء شديدة، وبالفحص تبين خلوّ الجثة من أي إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات عن أن الفتاة تناولت «نودلز» قبل وفاتها، وبعد مرور دقائق معدودة شعرت ببعض آلام المعدة، ورحلت عن الدنيا بعد دقائق، وكل ذلك بعد أكل الـ«نودلز».

وفاة طالبة بعد تناول الشعرية سريعة التحضر

«نورهان» لم تكن أولى ضحايا «النودلز» ويبدو أنها لن تكون آخرهم، بل سبقها العديد من الأطفال وصغار السن الذين رحلوا عن الحياة وكان المتهم هو «النودلز»، ولعل أبرزهم جاء في ديسمبر 2019، حينما نالت واقعة وفاة طفلة في سوهاج، بعد تناولها وجبة نودلز، اهتماما واسعا، بسبب ارتباط حادث الوفاة بوجبة يتناولها ملايين الأشخاص في مصر وخارجها، تلك الواقعة التي بدأت حينما لقيت طفلة مصرعها في مستشفى طما بسوهاج، بعد قدومها من مركز صدفا بمحافظة أسيوط، تدعى «كاترين.ا.ح.»، عمرها 15 عاما، بسبب اضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم على خلفية «ادعاء تناول طعام فاسد».

أسباب وفاة الطفلة كانت توقعات بأنها تناولها وجبة «نودلز»، إذ قال والدها، «أكرم.ح.ج» البالغ من العمر 50 عاما، عامل، عند سؤاله، إن الطفلة شعرت بحالة إعياء عقب تناولها وجبة طعام «نودلز» بالمنزل، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

طفلة تلفظ أنفاسها بعد تناول النودلز

وفي يناير عام 2020، لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في مدينة نصر، إثر تناولها «نودلز»، وقالت أسرة الطفل، في بلاغ رسمي تقدمت به، إن حالة ابنهم تدهورت عقب تناوله وجبه الشعرية سريعة التحضر، لافتين إلى أنه جرى نقلوها إلى قسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام لإنقاذ حياتها، لكن أمر الله نفذ.

فاجعة أسوان.. النودلز المتهم الأول

النودلز أيضًا كانت متهمة في فاجعة سابقة بأسوان، في إبريل من العام الماضي، حينما توفي طفلين شقيقين بعد شراء وجبة سريعة التحضير من إحدى محال البقالة في أسوان وتناولها، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على إثرها للمستشفى، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما «غسيل معدة»، وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتيهما، وعقب يومين شعرا بحالة إعياء أخرى وتوجها إلى المستشفى إلا أنهما توفا حال وصولهما.

طلب إحاطة عاجل لمنع تداول «النودلز»

وبعد الوفيات المتكررة والتي يأتي فيها النودلز هو المتهم الأول، تقدمت الدكتورة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، في إبريل 2021 بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرتي التجارة والصحة، للتحذير من تداول منتج الشعرية سريعة التحضير «النودلز» في الأسواق، وذلك نظرا لتأثيرها الخطير على الصحة، بحسب قولها لـ«الوطن»، مطالبة بالتحرك العاجل من جانب وزارتي الصحة والتجارة، للتحقيق في الأمر، ووقف تداول المنتج في الأسواق المصرية لما يسببه من أضرار صحية.

أضرار تناول النودلز

الدكتورة إيمان سالم استشاري التغذية، علقت على أضرار «النودلز» قائلة إنه يحتوي على مجموعة من النشويات والدهون، تجعل الطفل لا يصل له البروتينات أو أي فيتامينات أو معادن يمكن الاعتماد عليها، كما يصيب بالشعور بصداع شديد، وقد تصيب الشخص بألزهايمر أو ضعف الذاكرة عند الكبر.

وأضافت في حديثهًا لـ«الوطن»، ان تناول النودلز قد يصيب بمرض الرعاش، ومشاكل عصبية بسبب حدوث إتلاف في الخلايا العصبية، يتسبب في زيادة نسبة الكوليسترول، ما تسبب في جلطة أو السكر نتيجة لنسبة الدهون، وضعف في عضلة القلب، واختلال في الهرمونات، يسبب مشاكل في خلايا الكبد، ويؤدي إلى الفشل الكلوي.

وعلى الرغم من اتهام النودلز في جميع حالات الوفاة السابقة وغيرها الكثير مما يصعب جمعه وذكره مرة واحدة، إلا أنه لم يثبت في إحدى تلك الحالات رسميًا أنه المتسبب الحقيقي وراء الوفاة لكن الوفاة كانت تأتي بعد تناوله وهو العامل المشترك بين هؤلاء الضحايا السابق ذكرهم، ليبق السؤال قائمًا.. هل «النودلز» وجبة سريعة للأطفال أم قاتل متسلل في البيوت؟.