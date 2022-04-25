وفاة طالبة بعد تناولها إندومي في مدينة نصر.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في مدينة نصر، إثر تناولها إندومي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وفاة فتاة إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بوفاه فتاة إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة فتاة تُدعى «نورهان.ر.ح»، 17 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبالفحص تبين خلوّ الجثة من أية إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أن الفتاة تناولت إندومي وبعد مرور دقائق معدودة شعرت ببعض آلام المعدة، وأضافت التحريات بأن حالة الفتاة تدهورت وتم نقلها للمستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعه وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.