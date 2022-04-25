قرار من كوكاكولا للتغلب على ارتفاع الأسعار: «زجاجات قابلة للإرجاع»

حذرت شركة كوكا كولا العالمية، اليوم الاثنين، من أن طلب المستهلكين قد يتباطأ حيث لا يظهر التضخم المتفشي عالميا أي مؤشر على التراجع، مشيرة إلى أنها تركز على عبوات زجاجية ميسورة التكلفة وقابلة لإعادة التعبئة في الأسواق التي تواجه أكبر أزمة من التضخم.

وظل الطلب على المشروبات الغازية والأطعمة المعلبة قويًا حتى الآن، على الرغم من الزيادات في الأسعار التي نتجت عن ارتفاع تكاليف كل شيء من علب الألومنيوم إلى السكر والعمالة والنقل، بحسب تقرير لـ«رويترز».

مرونة الطلب لن تدوم إلى الأبد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، جيمس كوينسي، إن مرونة الطلب لن تدوم إلى الأبد، مضيفا: «لا أتوقع أن تكون المرونة (السعرية) غير مرنة في المستقبل.. أتوقع أن تزداد المرونة في وقت ما في المستقبل.. هل سيكون ذلك في الربع التالي؟ أم سيكون ذلك في العام المقبل؟ لا يمكنني إعطاء الإجابة على ذلك».

وأشارت شركة بروكتر آند جامبل، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أنها تتوقع تراجع الطلب على منتجات العناية بالأنوثة والعناية بالفم والمنزل في الولايات المتحدة، مع ارتفاع الأسعار في الصيف وصولًا إلى أرفف المتاجر.

توسيع نطاق توزيع العبوات الزجاجية القابلة للإرجاع

استعدادًا للانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للمستهلكين، أوضحت شركة كوكا كولا، أنها توسع نطاق توزيع العبوات الزجاجية القابلة للإرجاع أو القابلة لإعادة التعبئة الأرخص سعرًا في الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، كما تقوم أيضًا بتجربة الزجاجات التي يمكن إرجاعها في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وارتفع صافي إيرادات كوكاكولا بنسبة 16%، إلى 10.5 مليار دولار في الربع الأول، وارتفعت أسهمها 1.6% في التعاملات الصباحية.

ولفتت الشركة، إلى أن تعليق عملياتها في روسيا، سيؤثر على أرباحها السنوية بنسبة 4 سنتات للسهم، وصافي الإيرادات السنوية بنحو 1% إلى 2% وأبلغت عن ربح في الربع الأول قدره 64 سنتًا للسهم، متجاوزًا التقديرات البالغة 58 سنتًا، وفقًا لبيانات رفينيتيف.