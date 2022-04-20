العقوبات ومخاوف التضخم ترفع سعر الذهب اليوم.. والعريان: الفائدة ستزيد

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، 20 أبريل 2022، ارتفاعا في مصر وفقا للمعلن من شركات الذهب ومحلات الصاغة، وذلك على خلفية زيادات شهدتها بورصات المعدن الأصفر العالمية، ليضاف إلى أسعار الجرامات المختلفة 3 جنيهات في المتوسط مع بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم للجرامات المختلفة بلا مصنعية

وبحسب موقع «ايجيبت جولد برايس» الذي يرصد أسعار الذهب دوريا بمحلات الصاغة المحلية بدون مصنعية، ارتفع سعر الذهب اليوم لعيار 21، الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر، ليتراوح بين 1,065 و1,085 جنيها للجرام، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 913 و930 جنيها، مقابل 1,217 و1,240 جنيها لجرام الذهب عيار 24، أو المعروف بالذهب «البندقي».

وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر، والتي تعادل 34 جراما، حوالي 35,423 جنيها.

توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار الذهب

وتوقعت ورقة بحثية صادرة عن «جولد إيرا»، أن تدعم العقوبات على روسيا ومخاطر التضخم أسعار الذهب العالمية، وذلك رغم توجه البنوك المركزية نحو تبني سياسات نقدية أكثبر تشددا، أي رفع سعر الفائدة على عملاتها.

وتابعت المذكرة البحثية في توقعاتها، أن سعر أوقية الذهب سيواصل الصعود مستهدفا مستويات 1960 و1965 دولار.

يغذي تلك التوقعات بحسب المذكرة، رأي كبير الخبراء الاقتصاديين عالميا، الدكتور محمد العريان، من توجه الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خطته في إنهاء التيسير الكمي، ورفع مستهدفاته للتضخم إلى 3 بدلا من 2%.

وأرجع «العريان»، أزمة التضخم في الولايات المتحدة بشكل رئيسي إلى طباعة «الاحتياطي الفيدرالي» للأموال، لتتفاقم بعد ظهور أزمة سلاسل التوريد وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، متوقعا زيادة الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% لاحتواء التضخم.

ويهتم بمتابعة أسعار الذهب في مصر كل من المُقبلين على الزواج وكذلك المستثمرين، وذلك لارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد والبورصات العالمية، وبالتالي في ظل الظروف الحالية من أزمةى تضخم وحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تنتهي أحداثها بعد، يظل الذهب الملاذ الآمن للكثيرين والخيار الأفضل دائما سواء لأصحاب المدخرات الصغيرة أو الكبيرة.