الديهي يهنئ «الوطن» بعيد ميلادها العاشر واحتلالها المركز الثالث عالميا

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، جريدة «الوطن»، بمناسبة عيد ميلادها العاشر، واحتفالها خلال أبريل الجاري، بمرور 10 سنوات على خروجها للنور، مشيدا بالدور الوطني الذي لعبته «الوطن» خلال ثورة يونيو، على رأس الصحف الخاصة، وهو ما افردت له دراما الاختيار 3، أجزاء كبيرة من أحداثها، حيث اعتمد صناع العمل على المواد الأرشيفية، التي قدمتها «الوطن»، باعتبارها شريكا محوريا في هذه المرحلة.

احتفال الوطن بمرور 10 سنوات على تأسيسها

وقال «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية «TEN»، إن جريدة الوطن، تحتفل هذا الشهر بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وهي جريدة مؤثرة، ورأينا جميعا أرشيفها حاضرا في مشاهد مسلسل الاختيار 3.

احتلال الوطن المركز الثالث عالميا

وعاود «الديهي» تهنئة «الوطن» على احتلالها المركز الثالث عالميا، في تصنيف مؤسسة «توبولار لابس Tubular Labs»، للمواقع الأكثر تأثيرا وحصدا للمشاهدات على مستوى العالم، ما اعتبره الديهي، نموذجا للصحافة من حيث التأثير في الجمهور، ومن حيث الموقف الوطني، وهو ما وضح في الاختيار 3.

الحفاظ على بقاء الدولة

ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن الإعلاميين يحاولون الحفاظ على بقاء الدولة، وسط بناء الجمهورية الجديدة، من خلال إنسان جديد، بأفكار جديدة، رغم الأزمات والمطبات المختلفة، مثل أزمة الإرهاب التي حصدت أرواح الشهداء، وكذلك خوض الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، واجتازت مصر هذه المرحلة، ووصلت لمراحل محترمة، إلا أن أزمة كورونا جاءت واستطاعت الدولة المصرية الوقوف أمامها، ثم جاءت أزمة المناخ والحرب الروسية الأوكرانية أثناء ترتيب الدولة لمواجهة التضخم، ووقع عبء على الدولة المصرية.