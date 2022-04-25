جريدة بولندية تنشر صورا بعدسة «الوطن» لسائحين عاشوا أجواء رمضان بالغردقة

نقلت إحدى الجرائد الرسمية في دولة بولندا خبرا وصورا نشرتها جريدة «الوطن» في العدد الورقي وعبر موقعها الإلكتروني، عن مشاركة سائحين يحملون الجنسية البولندية لأجواء الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وتناولهم الزلابية والكنافة مع العاملين في مستشفى بالغردقة، اثناء خضوعهم للعلاج بعد تعرضهم لحادث انقلاب حافلة كانوا يستقلونها خلال عودتهم من رحلة سياحية.

جريدة بولندية تنشر صورا التقطتها «الوطن» لسائحين في الغردقة

وأكدت جريدة «جيرسي المسائية»، أن السائحين البولنديين كانوا في غاية الراحة خلال إقامتهم بالمستشفى بالغردقة لتلقي العلاج في أجواء احتفالية مع المصريين بشهر رمضان، والتي انعكست عليهم، وعلى طريقة تعامل الطاقم الطبي معهم، ما عجّل من سرعة شفائهم وعودتهم إلى بولندا عقب تحسن حالتهم الصحية.

سائحون بولنديون يشاركون المصريين أجواء رمضان

وأشار علي شاهين، مسؤول بأحد مستشفيات الغردقة، إلى أن جريدة «جيرسي المسائية»، وهي إحدى الجرائد الرسمية في بولندا، نشرت صورا تداولتها «الوطن» عبر عددها الورقي وموقعها الإلكتروني لمواطنين من بولندا وهم في غاية السعادة لمشاركة المصريين أجواء شهر رمضان الكريم، وأظهرت الصور تناول السائحين الزلابية والكنافة.

وأكد «شاهين» لـ«الوطن»، أن الجريدة أشارت إلى أن السائحين البولنديين كانوا سعداء بمستوى الخدمة المقدمة لهم أثناء علاجهم بالمستشفى، حتى تحسنت حالتهم الصحية وغادروا إلى بلادهم.

وأضاف «شاهين»، أنه تلقى اتصالا من السائحتين «كلاوديا» و«كاميلا»، واللتان خضعتا للعلاج في المستشفى بالغردقة، وغادرتا إلى بولندا عقب تحسن حالتهما، حيث أكدتا شعورهما بالامتنان لمعاملة المصريين معهما، وعلى وجه الخصوص الطاقم الطبي والإداري والتمريض بالمستشفى.

وذكر أن السائحتين نقلتا له ما تداولته الجريدة الرسمية في بولندا من خبر وصورة لهما التقطتها عدسة «الوطن»، أثناء تناولهما الزلابية والكنافة، وهما في غاية السعادة.