نشأت الديهي لـ«الغرب»: دروسكم الخصوصية في حقوق الإنسان لا تلزمنا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منطقة الشرق الأوسط منكوبة بالأزمات، ودائمًا ما نواجه ضغوطا على الأمن القومي في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضغوطا اقتصادية، موضحًا أن الغرب أصبح يرى أن هناك أمنا قوميا في الوقت الحالي، معقبًا للغرب «دروسكم الخصوصية لا تلزمنا وسنصم آذاننا عن كل نصائحكم في حقوق الإنسان، لأنكم كاذبون ومنافقون، وبأكثر من وجه قبيح ظهر وقت الأزمة باقتدار».

وأذاع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعقب خلاله على وصف الرئيس الروسي، بوتين بأنه «قاتل» قائلا لمذيع شبكة «فوكس نيوز»: «هناك الكثير من القتلة، لدينا الكثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟»، كما عرض مقطع فيديو يعكس عنصرية مقيتة ضد العرب والمسلمين.

مشاجرة داخل البرلمان الإسباني بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا

كما عرض الإعلامي فيديو بالبرلمان الإسباني يطالب فيه بضرورة استقبال أوروبا للاجئين الأوكرانيين وعدم استقبال المسلمين، كما عقب على مقطع فيديو، لضيوف أحد البرامج الحوارية بتليفزيون غربي يتشاجرون على الهواء بسبب الأزمة الأوكرانية، ويقومون بالاعتداء على بعضهم بالضرب، قائلًا: «هي دي حرية التعبير، هو ده التعامل الراقي المتحضر مع الشعوب التي سبقتنا كثيرًا، ده التفاهم والموضوعية وقبول الآخر، وقبول كل الآراء».

أخطر تصريح للصين في ظل الأزمة الأوكرانية

وكشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أخطر تصريح للصين في ظل الازمة الأوكرانية، والذي سيكون له تداعيات مستقبلية ليس على أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي وإنما على النظام العالمي برمته، موضحًا أن الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بصدد إنشاء حلف ناتو جديد بمنطقة المحيط الهادي بما يمثل خرقًا للاتفاقات وتهديدًا للسلام الإقليمي بهذه المنطقة التي ترى الصيني أنها الراعي الرسمي لها.

وأشار إلى أن الصين ترى أن إدانة الغزو الروسي شيء، وتفهم الشواغل الروسية شيء آخر والعقوبات أمر ثالث، وهو نفس الموقف المصري التي هي مع سيادة الدول على أراضيها وكان توصيات مصر أنها ضد الغزو الروسي لأوكرانيا وضد الاعتداء، كما أنها ضد العقوبات على روسيا.