الحكومة: اهتمام رئاسى بالتوسع فى النقل الذكى وتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى مشروعات النقل الذكى، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك خلال استقباله مساء أمس الأول، مارتن هيرنكنيشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية، والوفد التجارى والاستثمارى الألمانى المرافق له، الذى يزور القاهرة حالياً ويضم ممثلى 16 شركة ألمانية فى مختلف المجالات، لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث سُبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية. وقال رئيس الوزراء للوفد الألمانى، إن مجلس الوزراء أقر منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التى تتضمّن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار أيضاً إلى الاستعدادات الجارية فى إطار رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته باستقبال هذا العدد الكبير والمتميز من الشركات الألمانية بالقاهرة، لا سيما أن هذا العام يوافق ذكرى مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا، لافتاً إلى أن هذا يُعد دلالة واضحة على قوة هذه العلاقات، وترجمة لجهود البلدين الجادة فى تطوير تعاونهما المشترك.

وأشار إلى أن الاستثمارات الألمانية تُعد واحدة من أكبر الاستثمارات فى السوق المصرية، حيث يوجد نحو ١٠٠ شركة ألمانية فى مختلف القطاعات، لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكى، والصحة، التى توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، فضلاً عن مساهمتها فى نقل الخبرة الفنية، وأن زيارة الوفد الألمانى تُعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر، مستعرضاً فى هذا الصدد عدداً من مجالات التعاون المقترحة، التى تمثل أولوية للدولة المصرية، بما فى ذلك مجالات الطاقة المتجدّدة، والنقل الذكى، وتحلية المياه وغيرها.

من جانبه، أكد السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام ١٩٥٢، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد فى مختلف المجالات، خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار السفير الألمانى إلى أن هذا الوفد يعد أكبر وفد تجارى واستثمارى ألمانى يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية، مضيفاً أن الوفد يضم عدداً متنوعاً من الشركات الألمانية مختلفة الأحجام والتخصّصات، لاسيما فى مجالات البنية التحتية، والنقل، والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعرب عن إعجابه وأعضاء الوفد بحجم الإنجازات التى حققتها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بسرعة وحجم الإنجاز المحرز فى مجال البنية التحتية، وفقاً للمواصفات العالمية، فضلاً عن جهود الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، استعداداً لرئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27.

كما أكد رغبة مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية الجادة فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر. وخلال اللقاء، قدّمت الشركات الألمانية عرضاً عن أنشطتها، مبدية رغبة جادة بالاستثمار فى السوق المصرية، سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة، أو ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، تُعزّز العلاقات الاقتصادية المشتركة، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل الذكى، وبناء القدرات، والتصنيع، والتكنولوجيا، وإدارة المخلفات، وتحلية المياه، فضلاً عن تأهيل وتدريب بعض العمالة المصرية للعمل بالسوق الألمانية خلال السنوات المقبلة.

وعقد رئيس الوزراء، مساء أمس الأول، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة «نافذة» للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد «مدبولى» الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، فى إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعاً للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالباً بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء إدراج طلب على منظومة الـACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسى.

وتناول الاجتماع مقارنة لموقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021، ومارس الحالى، حيث أوضحت المعدلات زيادة إجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدّرين الأجانب المسجلين.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لتفعيل اللجان التخصّصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.