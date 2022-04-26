965 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء

استمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كلًا من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، رأس سدر، طور سيناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بها وتضم 30 مركزًا وقرية، ويبلغ عدد المشتركين 94 ألف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 تم تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى نحو 55 مليون جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

16 محولًا وأكشاك قدرات مختلفة.

520 عمود جهد متوسط.

135 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

45 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

825 عمود جهد منخفض.

300 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

25 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

60 صندوق توزيع جهد منخفض.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالي 910 ملايين جنيه متمثلة في الآتي:

- ربط مدينة سانت كاترين بالشبكة الموحدة .

- إزالة الخطوط المتعارضة لمسارالمشروعات القومية، مثل إنشاء الطريق الأوسط وانشاء خطوط بديلة لسرعة تنفيذ المشروعات.

- توصيل التيار الكهربائى لشركة أنابيب البترول وشركات السويس للزيت «سوكو»، وبترول بلاعيم .

- توصيل التيار الكهربائى لعمارات الاسكان الاجتماعى بأبورديس.

- توصيل التيار الكهربائى لعدد 148عمارة سكنية ولمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء.

- توصيل التيار الكهربائى لعدد 109 عمارات سكنيــــــــة بمدينــــة طـــــور سينــــاء.

- توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة رأس سدر.

- توصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائى للبوابات والارتكازات الأمنية بالطريق الدولى «النفق - شرم الشيخ».

- توصيل التيار الكهربائى لمصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران.

- توصيل التيار الكهربائى لعدد 6 محطات تحلية مياه البحر لكل من «رأس سدر - أبوزنيمة - دهب- نويبع - طور سيناء - رأس نصرانى بشرم الشيخ».

- توصيل التيار لروافع المياه 1, 2, 3, 4 بمدينة سانت كاترين.

- تغذية القرى السياحية وزيادة قدرات القري الحالية بمحافظة جنوب سيناء.

- مشروع تغذية جامعـة الملــك سالمان «شرم الشيخ - الطور- رأس سدر».

- توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع إلى تجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد 8 تجمعات على طول الخط.

دعم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء

وتأتى الأعمال تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بدعم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها، وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.