وزير الدفاع عن أزمة الكهرباء في الاختيار 3: اتكلموا مع الناس بصدق مينفعش نكون أوصياء عليهم

استعرض مسلسل «الاختيار3» الذي يعرض على قناة «أون»، أزمة انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء الجمهورية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر.

وتطرق المسلسل إلى اجتماع الحكومة برئاسة هشام قنديل، وبحضور الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وتحدث خلاله عدد من الوزراء، مطالبين بـ «ضرورة ترشيد الاستهلاك وقفل التكييفات»، وقال أحدهم: « إحنا في أزمة حقيقية ، نسبة العجز في الكهرباء وصلت لـ 25% وترشيد الاستهلاك مش هو الحل، الحل بناء محطات جديدة بوجه عاجل».

اجتماع الحكومة في عهد الاخوان يبحث أزمة الكهرباء

وعلق هشام قنديل في الاجتماع الذي رصدت وقائعه الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار قائلا: «إحنا مش عاوزين نخوف الناس ونصدر لهم إن عندنا مشكلة ضخمة ثم إن المشكلة الاقتصادية ضخمة جدا هجيب منين عشان ابني محطات جديدة».

وطلب هشام قنديل من الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحديث، فقال: « رأيي إننا نقول للناس الحقيقية، اتكلموا مع الناس، فهموا الناس الوضع الاقتصادي عامل إزاي، لازم الشعب يشارك معانا في كل التحديات، مينفعش أبدًا نتعامل مع المصريين على أننا أوصياء عليهم».

السيسي: لازم نتكلم مع الناس بصدق

وتابع الفريق السيسي وزير الدفاع في اجتماع الحكومة الذي تناولته الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3: «الناس مش بتشتكي أن الحاجات غالية فنقوم نطبطب عليهم ونقولهم معلش استحملونا شوية، الناس بتشتكي أن الحاجة مش موجودة أصلا، وده مش في الكهرباء فقط، وقود تموين صحة تعليم، إحنا لازم نتكلم مع الناس بصدق، لو عملنا كده ساعتها الناس هتتكاتف، التحديات أكبر من الحكومة وأكبر من الرئاسة كمان، لكن مش أكبر من الشعب ومش أكبر من البلد، الوضع في البلد بقى أسوأ من اليوم اللي قبله».