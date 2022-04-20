النبراوي يخاطب وزير الكهرباء لصرف علاوة المهندسين في الشركة القابضة «مستند»

التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عددًا من المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر الذين تقدموا له بشكوى تفيد بتضررهم، من عدم صرف العلاوة الخاصة بهم وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.

مناقشة العلاوة الدورية مع المهندسين

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم قال طارق النبرواي نقيب المهندسين إن اللقاء مع مهندسي الشركة القابضة للكهرباء يأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع كل المهندسين في كل القطاعات والوقوف على مشكلاتهم والاستماع لمقترحاتهم، وتذليل العقبات أمامهم في إطار حرص النقابة على دعم المهندسين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

خطاب رسمي لوزارة الكهرباء

وأكد طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه توجه بخطاب رسمي إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، لإصدار تعليماته للجهات المختصة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2022، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وكذلك زيادة الحافز الإضافي طبقًا للمادة الثالثة من القانون، أسوة بكل العاملين بالشركات والقطاعات المختلفة بالدولة، وذلك في ضوء توجُّه الدولة المصرية في مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية بسبب موجة الغلاء، بحسب نص البيان.

وتابعت النقابة في بيانها أن النبراوي سيجري المتابعة والسعي الدؤوب للعمل على تحقيق مطالب الزملاء العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع السيد وزير الكهرباء في أسرع وقت ممكن.