تأجيل محاكمة «المحلل الشرعي» بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ31 مايو

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح الشهير إعلاميًا بـ«المحلل الشرعي»، في القضية التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، لجلسة 31 مايو للحكم.

وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، ويُحاكم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.