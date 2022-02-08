رفض الاستئناف المقدم من المحلل الشرعي محمد الملاح على حكم حبسه

رفض قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من «المحلل الشرعي»، محمد الملاح على حكم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وتلقت النيابة العامة، مطلع نوفمبر من العام الماضي، بلاغا عقب ظهور المتهم في برنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادَّعى خلاله أنه يعمل محللاً شرعياً وسبق زواجه بـ 33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأثبتت النيابة التهم الموجهة إليه بعد مواجهته بياسر التلاوي مدير تحرير برنامج «يحدث في مصر»، الذي سبق أن استضاف الملاح للحديث عن زواجه من المطلقات من أجل ردهن لأزواجهن.

وخلال التحقيقات التي تمت مع المتهم واستمرت 6 ساعات، نفى ياسر التلاوي صدق كل ما قاله المحلل الشرعي، واستلمت النيابة العامة خلال التحقيقات أدلة تؤكد عدم وجود فبركة أو دواعي اتفاق مسبق بين المتهم ومدير تحرير البرنامج في فقرة البرنامج، ولم يتمكن «الملاح»، من إيجاد الدليل على صدق ما يقول بوجود فبركة أو اتفاق مسبق كما يزعم.

وأنشأ «الملاح»، صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باعتباره محللًا شرعيًا، ما يهدد السلام الاجتماعي ويساعد على إشاعة الفاحشة والفجور.