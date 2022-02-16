عاجل.. تجديد حبس محمد الملاح المحلل الشرعي 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المحلل الشرعي، محمد الملاح، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا، مطلع نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله زواجه من 33 امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج لهذا الغرض.

التحريات

وكلفت النيابة العامة بالتحري حول الواقعة، وأفادت التحريات بادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع «فيس بوك»، وترويجه لنشاطه وطرحه للنقاش العامّ ودحضه برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

استجواب المتهم

وكانت النيابة العامة، استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشائه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين.