عاجل.. السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لداعش وإدراجه على قوائم الإرهاب

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، حكمها على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي السجن 10 سنوات؛ لمتهم بتهمة الانضمام لداعش وإدراجه هو والكيان التابع له على قوائم الارهاب.

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وإذ تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والمؤبد لكل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.