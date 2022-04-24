خطة جديدة لتوزيع مقاتلي داعش.. مسلسل العائدون الحلقة 22

شهد مسلسل العائدون الحلقة 22، فشل الخطة التي وضعها «كمال»، الخاصة بتوزيع المقاتلين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي، على 3 دولة أوروبية، ومنها إلى الدول العربية لتنفيذ عمليات إرهابية.

الأجهزة الأمنية المصرية تحبط محاولة توزيع المقاتلين

وجاء فشل الخطة، بناءً على تقارير الأجهزة الأمنية المصرية، التي أرسلتها إلى هذه الدول الأوروبية، إذ كان هناك حالة من اليقظة والانتباه على حدود تلك الدول، ما دفع «كمال»، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 22، لتقديم استقالته من المؤسسة الإرهابية التي يعمل فيها.

خطة بديلة لتوزيع المقاتلين على الدول العربية

وتمسك «كمال» برغبته في تنفيذ خطة توزيع المقاتلين، وذلك من خلال خطة بديلة، حيث سيُجرى إرسالهم إلى بعض الدول من خلال شركة أمن، باستخدام هويات جديدة، ومنها إلى الدول عربية وأفريقية، مثل مصر وليبيا.

ويحاول محمود عبد المغني، في مسلسل العائدون الحلقة 22، استجواب «صفوان» بشأن الحصول منه على معلومات جديدة متعلقة بخطة «كمال» البديلة، بشأن إحباط مخطط توزيع المقاتلين.