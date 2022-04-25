أهم أحداث العالم.. انفجار بـ«شبوة» اليمنية وإرهابيو داعش يعدمون عراقيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها تفجير أنبوب للغاز المسال بمحافظة «شبوة» اليمنية، وإعدام تنظيم «داعش» الإرهابي، مواطنا في جزيرة الحضر، حسب ما أكدت السلطات العراقية، كما انفجر أنبوب للغاز المسال التابع لشركة «بالحاف»، بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، الواقعة شرقي اليمن، وتصاعدت ألسنة النيران من أجزاء متفرقة وبعيدة من موقع التفجير.

وقالت مصادر حكومية، إنّ مسلحين مجهولين استهدفوا خط الغاز، ما تسبب في انفجار كبير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العثور على جثة طفل بقارب غارق قبالة سواحل هوكايدو

وفي اليابان، عثر رجال الإنقاذ على جثة طفل كان على متن القارب السياحي المفقود «كيه أيه زد يو 1» الغارق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق، تم تأكيد وفاة 10 بالغين رسميا، حيث كان على متن القارب الغارق 24 راكبا، بينهم طفلان، إضافة إلى القبطان ومساعده.

وفي السعودية، ألقت القوات الأمنية القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما 1.9 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو» بالمنطقة الشرقية، وأُحيلا إلى النيابة العامة، كما تمكنت شرطة «منطقة الرياض» من القبض على 7 أشخاص، 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية و3 مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة، وتنفيذ حوادث سلب.

وضبطت السلطات الأمنية بحوزتهم سلاحا ناريا و11 قرصًا مخدرًا و35 جرامًا من مادة «الحشيش المخدر»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وأعلنت شرطة «منطقة الرياض»، أمس الأحد، القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة أمنية بارتدائها زيا عسكريا خاصا بأحد القطاعات الأمنية.

دبلوماسي كويتي ينجو من 14 رصاصة

ونجا المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في سفارة الكويت بواشنطن، من 14 رصاصة أصابت سيارته، حين كان ينتظر داخلها خروج أبناءه من المدرسة، وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية، أمس الأحد، أنّ المستشار لم يصب بأي أذى ولم تعرف خلفيات الحادث بعد.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ مسلحا فتح النار عشوائيا من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية قرب مدرسة إعدادية للنخبة في واشنطن، الجمعة الماضي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ثم أقدم على الانتحار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني في بيروت

وفي لبنان، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثّقت لحظة الاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض​، أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت، ما تسبب له في بكدمات بوجهه.

وطالب اللبنانيون، الوزير، بتبرير انقطاع الكهرباء التام عن المواطنين في لبنان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إحباط محاولة لتهريب 541 مهاجرا غير شرعي

وفي ليبيا، أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الأحد إحباط محاولة لتهريب 541 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر سواحل مصراتة، فيما تمكنت قوات حرس السواحل بالقطاع الغربي، أمس الأول السبت، من إنقاذ 325 مهاجرا قبل إضرام النار في القارب الذي كان يحملهم.

بدورها، نجحت «المؤسسة الليبية للاستثمار» في منع شركة «سيبابلاست» التونسية من الحجز على أصول المؤسسة في فرنسا، فيما ترجع حيثيات القضية لعام 2014.

وفي مالي، أعلنت هيئة الجمارك، ضبط نحو 37 كيلوجراما من الذهب الخالص قادمة من موريتانيا، وألقت القبض على صاحبها، في إطار عمليات أمنية البحث عن المخدرات والمواد المتفجرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أما في موريتانيا، فأفرج القضاء في «نواذيبو» الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، أمس الأحد، عن مدون شهير يدعى «حميده عبيدالله» بعد 6 أشهر قضاها في السجن بسبب تسجيلات صوتية، وجّه فيها انتقادات حادة لرئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي الجزائر، أصدر مجلس قضاء العاصمة، أحكاما قضائية أدانت الإخوة شلغوم في قضية مجمع «أمنهيد»،عن تهم تتعلق بالفساد، كما أدانت هيئة المجلس، والي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ والوالي السابق لغليزان المتهم الموقوف درفوف حجري، بسنة حبس موقوفة النفاذ.

وفي العراق، وجّه قائد «عمليات بغداد»، الفريق الركن أحمد سليم، بحجز عناصر من الجيش والشرطة اشتركوا في مشاجرة وقعت قرب «مستشفى اليرموك» بـ العاصمة، فيما أكدت السلطات الأمنية العراقية، إعدام تنظيم داعش الإرهابي، مواطنا في جزيرة الحضر ضمن حدود نينوى وصلاح الدين.

وأخضعت هولندا، 4 نساء من التنظيم الإرهابي للمحاكمة، عقب إعادتهن من أماكن احتجازهن في شمال وشرق سوريا.