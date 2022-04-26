تعيين 10489 منهم 89 «قادرون باختلاف» وبحث 1303 شكاوى في القاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، عيّنت 10489 شابا منهم 89 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حيث بلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 23409 شابا، منهم 257 «قادرون باختلاف»، وتوفير 1573 فرصة عمل منهم 22 «قادرون باختلاف»، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة، و1886 رخصة مزاولة حرفة.

191 ترخيصا لعمل الأجانب

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية انتهت في مجال تراخيص عمل الأجانب، من استخراج 191 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ168 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال مارس الماضي، أنّ المديرية تلقت 1303 شكوى «فصل ومطالب»، منها 235 شكوى تم تسويتها وديا، وإحالة 266 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، وحفظ 189 شكوى، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 557 شكوى تحت البحث والدراسة.

منح العمالة غير المنتظمة

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا، تمثلت في: 97 منحة مولود جديد بإجمالي 203 آلاف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 36 ألف جنيه، وصرف منحتي وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالي 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ10 عمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ134 عاملا من المسجلين.

وفي مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 356 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 384 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 404 شكوى، وتسويتها بالكامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 146 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 120 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 40 حملة تفتيشية، ومنح 29 رخصة، فضلا عن عقد 15 ندوة توعية.