«سعفان»: 25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاثنين الموافق 25 أبريل الجاري إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء، فيما أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وقال «سعفان»، في بيانه الصادر اليوم، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الأحد الموافق أول مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.