القوى العاملة تسترد 35 مليون ليرة دفعها مصري لاستقدام أقاربه للعمل في لبنان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في إلزام مواطن لبناني بدفع 35 مليون ليرة لبناني ، بما يعادل مبلغ 4000 دولار كان قد حصل عليها من مصري لغرض استقدام إثنين من أقاربه للعمل في لبنان، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصري

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصري «أ.ف.أ.أ»، الذي قام بتسليم مبلغ 4000 دولار للمواطن اللبنانى «ب.ل.أ» بغرض استقدام عاملين من أقاربه للعمل فى لبنان.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مكتب التمثيل العمالي ببيروت قام على الفور بالتواصل مع الشاكي وإرشاده بأنه الحصول على فرصة عمل بالخارج لابد أن يتم من خلال القنوات الشرعية المخول لها ذلك، والمتمثلة في وزارة القوى العاملة، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وشركات إلحاق العمالة بالخارج الحاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة بممارسة هذا النشاط والخاضعة لرقابتها.

توجيه الشاكي بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة

وقالت شرين عبدالجواد، الملحق العمالي بلبنان، إنه تم توجيه الشاكي بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة الاستئنافية بموجب الإيصالات التى يحملها والمذيلة بتوقيع المشكو فى حقه، وقامت بالاتصال بالمشكو في حقه وإلزامه بتسديد 4000 دولار كما حصل عليها أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصة صيرفة المحدد من قبل مصرف لبنان.

وحضر إلي مكتب التمثيل العمالي كل من زوجة المشكو فى حقه باعتبارها صاحبة الشركة والشاكي لإطلاع المكتب على اتفاقية مخالصة موقعة بين الشاكي والمشكو في حقه تفيد بأن المبلغ المستحق للشاكي هو 35 مليون ليرة لبنانية استلم منها الشاكي وقت توقيع الاتفاقية 18مليون ليرة لبنانية، والمتبقى 17مليون ليرة لبنانية تدفع على خمس دفعات متساوية شهريا اعتبارا من الخامس من مايو 2022 إلى شهر سبتمبر من نفس العام، وأفاد الشاكى أنه تم حفظ البلاغ المقدم إلى النيابة مؤقتا لحين حصوله على كامل المبلغ المستحق.

وقدم الشاكي المواطن المصري «أ.ف.أ.أ» الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي ما قام به مكتب التمثيل العمالي من مساعدة وجهود لإعادة ما سدده للمشكو في حقه، ومتابعة ورعاية أوضاع العمالة المصرية بدولة لبنان وما يتعرضون له أبناء الوطن من راغبى العمل بالخارج من استغلال فى سبيل الحصول على فرصة عمل فى لبنان فى ظل الظروف الراهنة.