أول تحرك برلماني حول اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب واتحاد الكرة حول تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم، وأسباب التعاقد معه، واتهمت النائبة الجهات بعدم الشفافية في هذا الشأن والإفصاح، وتساءلت النائبة في طلبها الذي لم تذكر فيه اسم المدير الفني إلا أنها تساءلت عن خبراته وسابقة أعماله وهل ينطبق عليه الشروط من عدمه، وكان نص السؤال كما يلي..

نص الخطاب

السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد: -

إعمالا لحكم المادة (129) من الدستور، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

إعلان اتحاد الكرة لتعيين مدير فني مصري للمنتخب

بشأن إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين مدير فني مصري للمنتخب الوطنى لكرة القدم وهو شيء إيجابي أن يكون المدير الفني للمنتخب مصريا، ونحن نشجع ذلك، لكن بشرط أن تنطبق عليه الشروط والمعايير التي تمكِّنه من أداء دوره، ولهذا فلديَّ بعض الأسئلة والاستفسارات حول هذا الموضوع ممثلة في أسباب عدم إفصاح الاتحاد عن تفاصيل التعاقد بشكل شفاف وعلني، وماهي آلية اختيار وتعيين المدير الفني وسابقة أعماله وخبرته في مجال التدريب، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تحديد الأجر السنوي له وهل هذا التعاقد هو أفضل الاختيارات التي يتطلع الاتحاد المصري لكرة القادم من خلاله لتحقيق نجاحات للمنتخب الوطني وإسعاد ملايين المصريين.

راوية مختار عضو مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية