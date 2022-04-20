عاجل.. مجلس النواب يناقش موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023

بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023.

ودعا النائب كريم درويش رئيس اللجنة، جميع أعضاء اللجنة بتسجيل ملاحظاتهم كاملة على الموازنة العامة للوزارة الخارجية من أجل طرح كل التساؤلات على المسئولين عندما يتم استضافتهم من قبل اللجنة.

درويش: الخارجية ملتزمة بسياسية التقشف

وأضاف النائب قائلا: «اجتماع اليوم هو اجتماع تنفيذي للوقوف علي الخطوط العريضة، وعلينا الانتهاء من مناقشة هذه الموازنة قبل شهر مايو المقبل».

وأشار إلى أن الوزارة الخارجية ملتزمة بسياسة الدولة والتوجه العام ألا وهي سياسية التقشف، مشيرا إلى أنه فى بعض الأوقات تأتي سياسية التقشف بنتائج عكسية وخاصة مع وزارة حساسية كوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية فى حاجة لدعمها بطاقة شبابية.