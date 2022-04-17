أحداث اقتحام الأقصى تصل مجلس النواب: بيانات عاجلة وتنديد بالعدوان الإسرائيلي

تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، حول الأعتداءات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصي.

بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية حول أحداث الأقصى

وقال النائب أحمد مقلد إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بالرصاص المطاطي و القنابل المسيلة للدموع أمر غير مقبول، لافتا إلى اعتقال المئات من أشقائنا الفلسطينيين فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة .

وأضاف النائب: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين باستخدام الرصاص المطاطي و القنابل المسيلة للدموع كما اعتقلت مئات من أشقائنا الفلسطينيين دون تمييز بين شاب وشيخ و طفل وأستطرد النائب أحمد مقلد قائلا:أن هذا الأمر ترك فى نفوسنا سئ الاثر فالاعتداء على دور العبادة الذى أتى فى هذا الشهر الكريم على أحد مقدساتنا الثابتة لهو أمر جلل لا يجوز التهاون فيه.

وحذر أمين لجنة الشئون العربية من استمرار العدوان الذى نتابعه لحظة بلحظة وندعو إلى التوقف الفورى عن كافة أشكال العدوان الممارسة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد مقدساتنا الثابتة

النائب عمرو درويش يندد بالعدول الإسرائيلي

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الجلسة العامة تقديم كلا من النائبين عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب عاطف مغاورى ببيانين عاجلين فى ذات الشأن.

وندد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإجرام الذى يشهده الشعب الفلسطينى والإعتداء على المصلين فى المسجد الأقصى.

وقال النائب عمرو درويش، في بيان عاجل تقدم به خلال الجلسة العام لمجلس النواب، اليوم، أن الأشقاء الفلسطنيين يضرب لهم أروع الأمثلة فى الدفاع عن مقدساتنا في القدس.

وأوضح نائب التنسيقية، أن ما نشاهده على شاشات التليفزيون من تجاوز وإعتداء على الأشقاء لا يمكن الصمت عليه مؤكدا "لقد جاوز الظالمون المدى" وما يحدث من تنكيل وتهجير وتدمير للقدس الشريف هذا ما أخبرنا به الله عز وجل .

وأشار «درويش»، إلى أن نراه من قوات الإحتلال ضد الفلسطنيين العزل داخل المسجد الأقصى، لا يمكن أن يمر مرور الكرام يجب أن نخبرهم أنه لم يعد من الممكن أن نتحمل مثل هذه المشاهد والإعتداءات والتجاوزات.

ووجه نائب التنسيقية الشكر للقيادة السياسية ووزارة الخارجية على البيان الذى أصدرته تعقيبا على العدوان على القدس الشريف، وقال «ألم يأن الأوان لجامعة الدول العربية أن يكون لها دور أكبر وموقف قوى لإنصاف الفلسطنيين».

وأكد درويش، أنه سيخرج من رحم الشعب الفلسطينى من يدافع عن مقدساته عن القدس الشريف أولى القبلتين، ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالث المساجد التي يُشد لها الرحال .