«الإنجيلية» تهنئ مفتي الديار المصرية بعيد الفطر: نعتز بمحبتنا الحقيقية

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الفطر المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، بمقر دار الإفتاء.

رئيس الإنجيلية المصرية: دار الإفتاء نموذج للحفاظ على السلام الاجتماعي

وقال زكي، خلال اللقاء، إنّ دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال بناء الوعي الوطني والحضاري للمصريين، مضيفًا: «نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتي الديار المصرية».

المفتي يعبر عن سعادته بتهنئة زكي

وأعرب فضيلة المفتي عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، موضحا أنّ تهنئة المصريين وتشاركهم في الأعياد نموذج فريد، يعبر عن عمق وأصالة المشهد المجتمعي بين المصريين، كما يعبر عن امتزاج المجتمع وقدرته عن تجاوز جميع التحديات.