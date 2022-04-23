رئيس الإنجيلية يشكر السيسي ويهنئ المصريين بعيدي القيامة والفطر

قدم الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئته بعيد القيامة وإرسال عبدالعزيز الشريف نائبا عنه، وأيضا على ما يبذله من مساع جادة في خدمة وطننا العزيز؛ وحرصه الدائم على تأكيد قيم المواطنة والسلام المجتمعي، وما نراه من الدولة من سعي نحو ترسيخ قيم العيش المشترك والتعددية والمساواة بين جميع المواطنين، أمام القانون.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية في احتفالية عيد القيامة

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته التي ألقاها في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة، أنه يقدم الشكر للرئيس السيسي أيضا على الخطوات والإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس؛ إذ بلغ إجمالي عدد الكنائس ومباني الخدمات التي صدرت قرارات بتقنينها منذ بداية عمل اللجنة المختصة إلى 383 كنيسة ومبنى خدمات تابعة للطائفة الإنجيلية بمصر بكافة مذاهبها.

وأوضح الدكتور أندريه ذكي، أن هذه التطورات الإيجابية التي تشهدها بلادنا تؤكد أنها تسير على طريق الجمهورية الجديدة بخطى، واثقة ورؤية واضحة.

وشكر رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تهنئته بعيد القيامة، وإرسال الدكتور محمد أبو زايد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، ومنسق بيت العائلة.

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

وهنأ الدكتور أندريه ذكي، الشعب المصري بعيد القيامة المجيد، وقرب عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر بالأمن والبركات.

وكانت الطائفة الإنجيلية قد احتفلت اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، الساعة الواحدة ظهرا في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وعلماء الأزهر والأوقاف والإفتاء ورجال الشرطة والجيش، وعدد من الوزراء، والأحزاب السياسية، وقادة الفكر.