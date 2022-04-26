«حياة كريمة» تطور قرى مركز الشهداء بالمنوفية: مركز شباب وتجمعات تنموية

تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى تحقيق هدفها بالارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط وتطوير كافة الجوانب الحياتية المختلفة، حتى يتسنى له الحصول على حياة كريمة، وتأتي القرى والمحافظات الريفية -لاسيما الأكثر احتياجًا- على رأس قائمة أهداف مبادرة «حياة كريمة»، فتعمل المبادرة الرئاسية بشكل مكثف من أجل تحقيق الهدف في أسرع وقت ممكن.

حياة كريمة بقرى مركز الشهداء

وفي ظل حرص «حياة كريمة» على تطوير حياة المواطنين في شتى قرى محافظات مصر، لاسيما المحافظات ومنها محافظة المنوفية، والتي تعمل مؤسسة حياة كريمة على تطويرها، فقد شهدت قرى الوحدات المحلية بمركز الشهداء بالمحافظة عدد من المشروعات التي تقوم بها المؤسسة، ومنها:

1- صب قواعد وحدة التضامن بزاوية البقلي.

2- أعمال تشطيب المركز الطبي.

3- إنشاء مركز شباب.

4- مجمع تنموي.

مجمع زراعي وتنموي

5- إنشاء مجمع تنموي.

6- إنشاء مجمع زراعي بدنشواي.

7- الانتهاء من صب غرفة محبس الدخول، وبئر الاستعدال للخط الرئيس في محطة رفع الصرف الصحي بدنشواي.

8- حفر الخط الرئيس أمام محطة الرفع.

أعمال رفع الكفاءة

أما عن أعمال رفع الكفاءة، فعملت حياة كريمة على تطوير ورفع كفاءة ما يلي:

1- مدرسة الشهيد إسلام منجود بدر الابتدائية.

2- ملعب ومركز الشباب بإبشادي.

استكمال تشطيبات الوحدة الصحية

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أيضًا على استكمال تشطيبات الوحدة الصحية في جزيرة الحجر، وأيضًا تشطيبات مدرسة نادر الإعدادية المشتركة، إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية التي تتم في الوحدة الصحية بزاوية الناعورة، وفقًا لما ورد على موقع «حياة كريمة» الرسمي.

كما أشارت المبادرة الرئاسية إلى أن طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء رؤساء الوحدات القروية، يجري متابعة مستمرة للأعمال في مشروعات «حياة كريمة»، إلى جانب القيام برصد المعوقات التي تقد دون استكمال المشاريع أولا بأول، من أجل التصدي لها والعمل على حلها، بالإضافة إلى توثيق المتابعات بشكل يومي.