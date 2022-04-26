حياة كريمة في قرية الشهامة بأسوان: 17 مشروعا وصرح طبي وتطوير مجمع المدارس

تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وتطويرها، لاسيما في الريف والقرى والمناطق النائية التي تحتاج إلى التدخل السريع، فهي تهدف في المقام الأول إلى التخفيف عن كاهل المواطن، وتعتمد في تحقيق ذلك على عدد من الأنشطة التنموية والخدمية لهذه الفئة من المجتمع من أجل توفير حياة كريمة لهم.

حياة كريمة تنفذ 17 مشروعًا بقرية الشهامة

وتعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل مكثف في العديد من المحافظات ومن ضمنهم محافظة أسوان، التي تشهد قراها تدخلًا ملحوظًا من المؤسسة كان له أثر ملموس على مواطنيها، ومنهم قرية الشهامة بمنطقة وادي الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إذ تعمل مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع الحكومة على عدد من المشاريع التنموية التي تساعد في النهوض بالقرية وتحسين أوضاع مواطنيها.

تشهد قرية الشهامة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يصل عددها إلى 17 مشروعًا مختلفًا، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 5 مشروعات منهم بنسبة 100%، التي جاءت شاملة للمجال الطبي والتعليمي والتنموي وغيره من المجالات التي من شأنها تيسير حياة المواطنين وتحسين أحوالها.

إنشاء مركز شباب بالشهامة

وتتلخص المشروعات التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية للتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في قرية الشهامة بمحافظة أسوان، وفقا لما أشارت له المؤسسة على موقعها الرسمي في الآتي:

1- مشروع إحلال وتجديد مكتب البريد.

2- صرح طبي كبير بالقرية.

3- مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية.

4- رفع كفاءة مجمع المدارس بالقرية وتطويره.

5- شروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي».

كما أشارت المؤسسة إلى أنَّه مازال عدد من الشروعات الأخرى تعمل المؤسسة على إنجازه بالقرية منها العمل على إنشاء مركز شباب، الذي تمّ تنفيذه بنسبة 35%، إلى جانب العمل على معالجة شبكات الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 40%.