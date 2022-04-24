حياة كريمة تسدد ديون 25 أسرة لصيدلية: «معظمهم من العاملين باليومية»

سدد برنامج «حياة كريمة»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة DMC، ديون 25 أسرة غير قادرة على سدادها لإحدى الصيدليات، إذ كان معظمهم من العاملين باليومية.

«مش بستفاد حاجة لما بدي للناس، بس ربنا بيسترها».. بهذه الكلمات أكد صاحب الصيدلية أنه لا يحاول مضايقة المستدينين منه، وبعدما تمر سنة على الديون دون أن تُدفع، يتأكد من أن صاحبها لن يسددها له، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها.

12 ألف جنيه بحد أدنى قيمة الديون

وسددت مبادرة حياة كريمة مديونية 25 أسرة عاجزة عن السداد، وقال صاحب المحل إنها لن تقل عن 12 ألف جنيه، ليرد الإعلامي أيمن مصطفى، قائلًا: «اعتبر أن مديونيات الأسر دُفعت بالكامل من مبادرة حياة كريمة».

واتّصل مقدم برنامج حياة كريمة، بعدد من تلك الأسر، وأبلغهم بأن ديونهم جرى تسديدها بشكل كامل، وقال أحدهم: «والدي أصيب بجلطة فأُضطررنا إلى الاستدانة»، وردّ عليه أيمن مصطفى: «المبادرة دفعت كل ديونكم للمكان»، ليرد الشاب: «ممكن تلاقي ناس محتاجة أكتر مني».

تكريم صاحب الصيدلية

وكرم الإعلامي أيمن مصطفى صاحب الصيدلية، ومنحه مبلغا ماليا لسداد الديون وميدالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يعني أنه أصبح أحد أبطالها، وقال له: «ربنا يكرمك على الحاجات الجميلة اللي انتو بتعملوها، وده مبلغ الأسر، واسمح لنا نديك ميدالية من ميداليات حياة كريمة، ويشرفنا إنك تبقى واحد مننا»، وفي النهاية شطب صاحب الصيدلية على ديون الأسر الخمسة والعشرين.