«الوطن» تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسب المشاهدات والتأثير بمواقع التواصل

حصلت مؤسسة «الوطن» على المركز الثالث عالميًا ضمن فئة الأخبار والسياسة كأكثر صانعي المحتوى مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تصنيف موقع توبولار لابس العالمي، بقرابة 700 مليون مشاهدة.

وجاءت في المركز الأول قناة «آج تاك» الإخبارية باللغة الهندية المملوكة لشركة «تي في توداي»، التابعة لمجموعة «ليفينغ ميديا» الإعلامية ومقرها في مدينة نيودلهي، وفي المركز الثاني قناة «العربية» بـ800 مليون مشاهدة تقريبا، وذلك ضمن فئة الأخبار والسياسة كأثر.

«الوطن» في المرتبة الثالثة عالميًا

وتصدرت «الوطن» على مدار 3 أشهر من ديسمبر 2021، وحتى فبراير 2022، مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، المتخصص في رصد وقياس أداء المواقع، من حيث مشاهدات الفيديو، إذ جاءت المؤسسة في المرتبة الثانية عالميا كأثر صانعي المحتوى مشاهدة وتأثيرًا في تصنيف توبولار لابس في شهري ديسمبر ويناير، وحلت الثالثة في فبراير، بنسب تتراوح بين 700-800 مليون مشاهدة.

توبولار لابس.. موقع عالمي يقيس مستوى المشاهدات

توبولار لابس (tubular lap)، موقع عالمي يقيس مستوى مشاهدات ما يزيد على 4000 قناة تلفزيونية وشركات لإنتاج برامج ومواد ذات محتوى عالمي، منها قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، وقناة «بي بي سي» البريطانية، وقناة «سي إن إن» الأمريكية، وذلك بناء على مجموع المشاهدات على أكثر من 20 منصة مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها.

كما يتابع توبولار لابس المواد الملائمة بشكل ملحوظ في مقاطع الفيديو التي لها تأثير إيجابي على القيم الاجتماعية والاهتمامات وسلوكيات المستهلك، على مستوى العالم وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي بالاضافة للخبرات البشرية

ويتيح توبولار لابس كمنصة عالمية لقياس وتحليل وتصنيف محتوى الفيديو لناشري القنوات والمنتجين وصناع المحتوى وغيرهم، إنشاء وتطوير محتوى فيديو ناجح، وتوسيع نطاق الجمهور ونِسَب المشاهدة.

ومن الناحية التقنية، توفر توبولار لابس برامج لتحليل وتتبع قرابة 4 مليارات من مقاطع الفيديو، و90 ألف علامة تجارية ونحو 40 ألف منصة إعلامية وتريليون مشاهدة، و10 ملايين شخص مؤثر، و48 مليار مشاهدة فيديو بنظام الرعاة.