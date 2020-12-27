جوائز «الوطن» 2020.. 7 زملاء في «الصحافة المصرية» وتتويج بـ«العربية»

حصد 7 زملاء بجريدة «الوطن»، جوائز الصحافة المصرية 2020 التي نظمتها نقابة الصحفيين، ليفوز بها كل من: «خالد عبدالرسول، وأحمد عاطف، ومحمد علي حسن، ومحمد نبيل، وعز وهدان، محمد سعيد الشماع، محمد فاروق» في 4 فروع صحفية هي: «صحافة البيئة، والصحافة الثقافية، وجائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية، وصحافة الفيديو».

وعلى ما يبدو أنّ العام 2020 هو تميمة الحظ لجريدة «الوطن»، حيث تصدَّرت قائمة ترشيحات جائزة «الصحافة المصرية» في دورتها الـ19 المعلنة من الأمانة العامة للجائزة، ونافست في فئة الشباب، وضمت القائمة الصحفيتين سمر صالح وسارة صلاح، وفي «الصحافة الثقافية» بتحقيق للزميل أحمد عاطف بعنوان «صابر زرد.. الشاعر المنسي».

وترشح للجائزة 10 زملاء بالجريدة، وهم: «محمد طارق، وهدى رشوان، وإنجي الطوخي بالجريدة، وهم: «خالد عبدالرسول، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد نبيل، وعز وهدان، محمد سعيد الشماع، وخالد عبدالرسول المرشح لجائزتين».

وقبل 4 أيام اقتنصت الزميلة سمر صالح بقسم المتابعة الخبرية في جريدة «الوطن»، جائزة الصحافة العربية - فرع الشباب، في حفل ختام منتدى دبي للإعلام 2020.

مسلسل جوائز «الوطن» 2020 لا ينتهي.. أوله لقب وآخره ترشيح

وفي بداية 2020، وتحديدًا في فبراير، حصلت «الوطن» على 5 جوائز بمسابقة الصحافة المصرية التي تنظمها نقابة الصحفيين، أولها بفوز أحمد العميد بالجائزة الأولى عن تحقيق «السعي بين الألغام.. رحلة تهريب المواشي من ليبيا إلى مصر».

وجاءت الجائزة الثانية مناصفة بين تحقيق: («الوطن» تكشف: مرضى الزهايمر.. السقوط من ذاكرة الدولة)، للزميلان محمد أبو ضيف وأحمد العميد، فضلًا عن سلسلة تحقيقات عن تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، للزميل عبدالوهاب عليوة بموقع «مصراوي».

كما فاز الزميل أحمد العميد بالجائزة الثانية في فرع التغطية الخارجية، عن سلسلة حلقات تناولت الحرب في «سوريا»، وفي فرع الماريكاتير، فاز الزميل إسلام محمد بالجائزة الثانية «عن الوضع السوري - أزمة فستان رانيا يوسف».

وتقاسم جائزة صحافة المرأة «القصور التشريعي.. يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب» للزميلة جهاد عباس، وموضوعي «قلبي على ولدي حجر»، وموضوع «الاغتصاب الزوجي جريمة خارج إطار القانون»، للزميلة غادة محمد الشريف بجريدة «المصري اليوم».

وفي العام 2018، اقتنصت جريدة «الوطن» 17 جائزة في 5 مسابقات صحفية عربية ومحلية، بينها 9 بمسابقة التفوق الصحفي، و3 بمسابقة الصحافة العربية، وجائزة بالمعهد الدنماركي، فضلا عن 3 آخرين في مسابقة مصطفى وعلي أمين الصحفية، وجائزة وحيدة بمسابقة التميز الصحفي.

وقبل 4 أعوام، وتحديدًا في العام 2016، احتلت جريدة «الوطن» المركز الأول في عدد من الجوائز، التي أعلنت عنها نقابة الصحفيين ضمن نتيجة مسابقة التفوق الصحفي.